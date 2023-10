FJCA Mini Telecamera Spia, 1080P HD Mini WiFi Nascosta Telecamera Spia per Vista Sul Cellulare, Interno Micro Telecamere Di Sorveglianza Lunga Durata, Esterno/Interno Telecamera con Registrazione

Perché scegliere noi?

Ovunque tu voglia usarla: per i tuoi bambini,il tuo ufficio o negozio, è la telecamera sorveglianza perfetta per te!

▣Super piccolo

Telecamera WiFi di piccole dimensioni. Ideale per garantire la sicurezza della tua casa, monitorare il tuo bambino, scattare foto istantanee e registrare video senza destare sospetti.

▣Corpo magnetico incorporato e rotazione libera a 360 °

Con il potente magnete incorporato, la telecamera nascosta può essere assorbita saldamente su una superficie di ferro arbitraria. Utilizzando il supporto magnetico aggiuntivo incluso, puoi installare la telecamera spia ovunque e regolare manualmente la telecamera in qualsiasi direzione.

▣Facile utilizzo

Basta scaricare l’app gratuita: “HDWifiCampro” sul tuo smartphone o su altri dispositivi. Collega il telefono al wifi della videocamera e lascia che la videocamera colleghi il wifi della tua casa.

▣ Specifiche:

Risoluzione: 1080P/720P/640P/480P

Formato video: ASF

Formato immagine: JPEG

Numero di fotogrammi: 30 fps

Angolo di visione: 150 gradi

Formato di compressione: H.264

Tempo di registrazione: più di 1 ora

Tempo di ricarica: 2-3 ore

▣ Il pacchetto include

1 x Mini telecamera nascosta

1 x supporto magnetico

2 x cavo USB

1 x manuale utente

▣【Vantaggio della telecamera nascosta】La mini cam nascosta A9 è stata creata con l’obiettivo di rendere accessibile a tutti una minuscola telecamera di sicurezza nascosta di alta qualità, facile da usare e conveniente. Con potenti magneti consentono di posizionare la telecamera wifi A9 su qualsiasi superficie. Perfetto per proteggere la tua casa durante il giorno e la notte.

▣【La più piccola telecamera wireless】A9 è l’ultima telecamera portatile di design del 2022 per interni / esterni. È la più piccola telecamera wifi con un’app gratuita al mondo. Una volta configurato il tuo iPhone o telefono Android con il router Wi-Fi (solo 2,4 GHz).Tieni d’occhio la tua casa o il tuo ufficio come una telecamera di sicurezza.

▣【Compatto e Potente Questa】Con la sua batteria ricaricabile integrata da 250mAh può registrare per circa 120 minuti.Fronte e retro della camera sono dotati di fori di ventilazione. Il chip avanzato e la funzione di dissipazione del calore riducono il surriscaldamento durante l’uso.Per la registrazione continua, si consiglia di mantenere la ventilazione e collegarsi all’alimentazione per un’esperienza migliore.

▣【Funzione di Telecomando】Scarica l’applicazione “HDWiFiCamPro” (iPhone / Android) e inserisci le impostazioni del telefono, cerca il segnale Wi-Fi della videocamera e collegalo.Hotspot telecamera proprio – Questa telecamera nascosta wireless ha il proprio hotspot wifi per la connessione al telefono.

24,35 €