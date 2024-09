Fjbottle Borraccia Termica con Tappo magnetico 1L, 800ml, 600ml, 400ml Bottiglia Termica per Bambini – Senza BPA/Senza Perdite Borracce acciaio inox per Scuola, Sport, Palestra, Ciclismo

22,99€

Descrizione prodotto

Caratteristiche del prodotto A proposito di FJbottle

tappo con magneteSenza BPA, in acciaio inossidabile 18/8 per uso alimentareGrande apertura di 5.5 cm, facile da pulire400/600/800/1000/1500/1900MLPratico design a prova di perdite

Ampia apertura

C’è un’ampia apertura di circa 5.5cm e può ospitare grandi cubetti di ghiaccio/zuppe.

Tappo magnetico

Questa borraccia sportiva ha un coperchio magnetico che non tocca il naso quando si beve. Con il tappo a vite integrato, è ancora più pratico.

Senza Perdite

La bottiglia in acciaio inossidabile con tappo di sicurezza non perde anche se viene girata di 360° o scossa.

Acciaio inossidabile 304

La borraccia mantiene le bevande calde, come caffè o tè, fino a 12 ore e le bevande fredde fino a 24 ore.

1x borraccia1x spazzola di pulizia

400/600ML potrebbe adattarsi al portabiciclette.

800/1000/1500ML non è adatto

1 Ambito di consegna 2 dimensioni

600ML Borraccia

FJbottle Borraccia

Tapa Tapa 400ML Borraccia 350ML Borraccia

FJbottle, il tuo fedele compagno di viaggio.

🌊 Design unico: questa borraccia sportiva ha un tappo magnetico che non tocca il naso quando si beve. E con il tappo a vite integrato nel coperchio, il design è ancora più ecologico e pratico.

🌊 Materiale sicuro per gli alimenti: la borraccia FJbottle è realizzata in acciaio inossidabile 18/8 sicuro per gli alimenti e naturalmente privo di BPA, BPS e ftalati. La borraccia mantiene le bevande calde, come caffè o tè, fino a 12 ore e le bevande fredde fino a 24 ore.

🌊 Dettagli eccellenti: con pratica sede in silicone per una maggiore stabilità, durata e resistenza agli urti; 100% a prova di perdite, in modo da poterlo portare tranquillamente nello zaino; bottiglia dalla forma ergonomica per l’impugnatura e adatta al ciclismo, un ottimo compagno per le tue attività all’aperto!

🌊 Facile da pulire: Borraccia in acciaio inox con apertura di 5,5 cm, adatta ai cubetti di ghiaccio. E viene fornito con una spazzola per la pulizia. È disponibile in diverse dimensioni ed è perfetto per un set di famiglia!

🌊Facile da trasportare: la borraccia da esterno è dotata di un anello con manico e di una cinghia per un facile trasporto, perfetta per la scuola, la palestra, l’ufficio, l’aria aperta e il campeggio.