FIYAPOO – Dongle Miracast con display wireless 4K, adattatore WiFi HDMI, Miracast Airplay Dongle Screen Mirroring da Telefono/Pad a TV/proiettore, supporto Miracast DLNA AirPlay Chromecast e Netflix

Descrizione prodotto

Un marchio di accessori elettronici per eccellenza

Quattro punti fondamentali:

Fiducia: permetti ai clienti di ottenere prodotti dall’ottimo rapporto qualità

Prodotti: permetti ai clienti di ottenere i prodotti

Qualità: consente ai clienti di ottenere prodotti più stabili e più sicuri

Servizio: permetti ai clienti di ottenere il servizio più personalizzato

Elenco prodotti Dongle display WiFi*1 Cavo WiFi USB*1 Cavo di prolunga HDMI*1 Manuale di istruzioni*1 scatola di imballaggio*1

Alta definizione sul grande schermo, condivisione libera.

Miracast dongle offre un ottimo modo per trasmettere in streaming o eseguire il mirroring di video e foto ad alta definizione sul televisore.

condivisione del grande schermo Modalità doppia dello schermo di mirroring/schermo di estensione Trasmissione di qualità HD 4K Ampia compatibilità Supporta software di riproduzione di terze parti da guardare Processore dual-core, velocità di elaborazione stabile e più veloce Nessuna app o driver richiesti, facile da usare e installare Aggiornamento online automatico

Configurazione su iPhone/iPad/Mac

Passaggio 1. Collega Fiyapoo Dongle nelle impostazioni Wi-Fi su iPhone

Passaggio 2. Vai su Safari e inserisci 192.168.203.1 per accedere al menu delle impostazioni

Nota: nel menu delle impostazioni, puoi connetterti al Wi-Fi di casa qui toccando “Internet” e selezionando il Wi-Fi di casa a cui connetterti. Una volta connesso, non è necessario riconnettersi. Lingua, password del dongle Fiyapoo e risoluzione possono anche essere modificati da soli nella pagina delle impostazioni.

Passaggio 3. Apri Centro di controllo su iPhone e accedi a Airplay Mirroring. Quindi seleziona Fiyapoo Dongle per avviare il mirroring.

Configurazione su un dispositivo Android:

Passaggio 1: attendere la schermata principale di Fiyapoo dopo l’accensione.

Passaggio 2: attiva il menu Android, quindi abilita Miracast.

Passaggio 3: seleziona Fiyapoo-*** come destinazione e attendi la connessione.

Passaggio 4: il tuo schermo Android verrà mostrato sulla TV, ricollegati se necessario.

Connessione hardware

1.Collegare alla porta HDMI

2. Alimentazione USB

3. Adattatore di alimentazione

ampia compatibilità

Che si tratti di WIN, MAC sul computer o IOS e Android sul cellulare, è applicabile a tutti gli aspetti.

Grande schermo, esperienza scioccante

Giochi Miracast wireless da smartphone, tablet e iPad a grandi schermi, immagini più nitide e un’esperienza migliore.

Per le aziende, Miracast potrebbe rendere molto più semplici le videoconferenze, le presentazioni e la progettazione di prodotti di gruppo.

Per l’intrattenimento domestico, Miracast offre un ottimo modo per trasmettere video e foto ad alta definizione sul televisore.

Compatibile con:

* Android 5.0 e versioni successive/* IOS9.0 e versioni successive

* Windows 8.1 e versioni successive/* MAC 10.9 e versioni successive

Come connettere:

Devi assicurarti che tutti i cavi siano collegati o non funzioneranno.

1. Collegare il connettore HDMI alla porta HDMI della TV (proiettore/monitor).

2. Collegare il cavo USB a un adattatore di alimentazione (almeno 5 V 1 A) per fornire alimentazione al connettore HDMI.

3. Quindi verrà visualizzata la pagina principale di Fiyapoo, quindi vai su “Impostazioni” del telefono – “WiFi”, scegli la rete del dongle Fiyapoo (riconoscila in base all’SSID mostrato sul display) tramite WiFi (Password12345678)

Nota:

*Solo gli smartphone Android supportano video crittografati come Netflix, il dispositivo Amazon Prime Video.iOS non supporta.

*L’alimentatore deve avere 5V/1A o superiore.

*Se il dongle non funziona correttamente, puoi premere il pulsante Fn sul lato del dongle per ripristinare le impostazioni di fabbrica.

★ Utile assistente per ufficio: mini pacchetto – facile da trasportare, perfetto per presentazioni aziendali e insegnamento educativo. Visualizza file PowerPoint, Excel, Word, PDF e immagini dal tuo smartphone o tablet, sul tuo televisore HD o proiettore.

★ Facile da usare: non sono necessari app o driver. 3 passaggi per godere di contenuti multimediali su grande schermo: Plug -> Connetti -> Mirroring utilizzando le modalità Miracast, DLAN e Airplay. Abbiamo istruzioni video e istruzioni di testo per insegnarti come operare.

★ Processore 4K e dual-core: Dongle per display wireless supporta risoluzione 4K (3840 x 2160), più chiara di 1080P. Chip del processore dual-core, velocità di elaborazione stabile e più rapida. L’hardware potente offre un’immagine chiara e uniforme.

★ Compatibilità multipla : Il dongle FIYAPOO Miracast è compatibile con iOS, Android, Windows e Mac OS e adatto per iPhone, iPad, Macbook, Samsung, LG, HTC, PC, ecc. Supporta le funzioni Miracast/Airplay/DLNA.

★ Aggiornamento automatico online: Dongle si aggiorna automaticamente quando si connette al WiFi. Puoi godere della migliore funzionalità e dei migliori servizi al cliente. Basta contattarci per qualsiasi problema, – siamo sempre qui per voi.

31,99 €