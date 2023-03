FIYAPOO Display WIFI Miracast Dongle, Fit Chromecast e Netflix solo per smartphone Android Samsung Galaxy Samsung Note Huawei Sony LG, AirPlay screencast per IOS iPhone

FIYAPOO Miracast Dongle 1080P HD per smartphone Android / iPhone / iPad / Tablet / Superficie ect

Per le aziende,

Miracast potrebbe rendere molto più semplice la videoconferenza, le presentazioni e la progettazione di prodotti di gruppo.



Per gli utenti domestici,

Miracast offre un ottimo modo per trasmettere video e foto ad alta definizione al televisore.

Compatibile con:



* Android 6.0 e versioni successive

* IOS9.0 e versioni successive * Android 6.0 e versioni successive* IOS9.0 e versioni successive

Caratteristiche principali:



✔Supporto di funzionalità interattive multi-schermo come

Airpaly / DLNA / Miracast / Chromecast.

✔Peso leggero e portatile da trasportare.

✔ Divertiti a guardare video o giocare ai tuoi schermi più grandi.

✔ Facile da usare e installare.

✔ Nessuna app o driver richiesti.

✔ Upgrade online automatico.

✔Supporto HDMI, uscita Full HD 1080P. ✔Supporto di funzionalità interattive multi-schermo comeAirpaly / DLNA / Miracast / Chromecast.✔Peso leggero e portatile da trasportare.✔ Divertiti a guardare video o giocare ai tuoi schermi più grandi.✔ Facile da usare e installare.✔ Nessuna app o driver richiesti.✔ Upgrade online automatico.✔Supporto HDMI, uscita Full HD 1080P.

Ci sono 2 modi per riprodurre video sul grande schermo:



1. Collega il WiFi del dongle, rispecchia il tuo dispositivo sul grande schermo e riproduci i video sul dispositivo, quindi il video e l’audio saranno sincronizzati sul grande schermo.

2. Quando si riproducono video, fare clic sull’icona “TV” in alto a destra per poter trasmettere, quindi è possibile liberare il dispositivo come 2 schermate, ottenere un video su grande schermo e fare altre cose come chattare allo stesso tempo. 1. Collega il WiFi del dongle, rispecchia il tuo dispositivo sul grande schermo e riproduci i video sul dispositivo, quindi il video e l’audio saranno sincronizzati sul grande schermo.2. Quando si riproducono video, fare clic sull’icona “TV” in alto a destra per poter trasmettere, quindi è possibile liberare il dispositivo come 2 schermate, ottenere un video su grande schermo e fare altre cose come chattare allo stesso tempo.

Nota:



* Solo gli smartphone Android supportano video crittografati come Netflix, il dispositivo Amazon Prime Video.iOS non supporta.

* L’alimentatore deve avere 5 V / 1 A o superiore.

* Se il dongle non funziona correttamente, è possibile premere il tasto Fn sul lato del dongle per ripristinare le impostazioni di fabbrica. * Solo gli smartphone Android supportano video crittografati come Netflix, il dispositivo Amazon Prime Video.iOS non supporta.* L’alimentatore deve avere 5 V / 1 A o superiore.* Se il dongle non funziona correttamente, è possibile premere il tasto Fn sul lato del dongle per ripristinare le impostazioni di fabbrica. Imballaggio incluso:

– WiFi Display Receiver X 1

– Cavo micro USB WiFi X 1

– Manuale X 1

– Cavo HDMI X 1



✔Rapide et Stable: Convient à Google Chromecast et Netflix pour les smartphones Android et au screencast AirPlay pour IOS.Support Android et IOS sans commutation.Plus rapide et plus stable que les autres connexions par clé électronique.L’ultima versione di NETFLIX non supporta Apple iOS.✔ASSISTENTE AIUTO: Mini pacchetto – facile da trasportare, perfetto per presentazioni e insegnamento professionali. Visualizza PowerPoint, Excel, Word, PDF e immagini dal tuo smartphone o tablet, dalla tua HDTV o dal tuo proiettore.✔ FACILE DA USARE: Nessuna app o driver richiesto. 3 passaggi per goderti i contenuti multimediali su un grande schermo: Plug -> Connect -> Mirroring usando le modalità Miracast, DLAN e Airplay. Abbiamo istruzioni video e istruzioni di testo per insegnarti come operare✔ BUONA COMPATIBILITÀ: Adatto per smartphone e tablet come Galaxy S9 / S8 / S7 / Note 8/5/4, Google Pixel 2 / LG Sony Huawei, ha anche il supporto multi-piattaforma per iOS 6.0 + iPhone X / 8/8 Plus / 7 Plus / 7 / 6S / iPad, Macbook, serie Microsoft Surface e altri dispositivi abilitati Miracast.✔ PIÙ POTENTE: Puoi riprodurre istantaneamente video 1080P, giochi, audio, immagini, app e file dal tuo dispositivo mobile o tablet al tuo grande schermo HDTV, proiettori o monitor a casa. Per terminare a ritardi o buffering.

29,99 €