Fiven punta sull’Intelligenza Artificiale per crescere nel settore

Fiven, un’azienda italiana specializzata in consulenza e soluzioni di Intelligenza Artificiale per la digital transformation, ha venduto Allos a DGS S.p.A., uno dei principali system integrator nel settore ICT italiano. Questa operazione riflette la strategia di Fiven di focalizzarsi sull’AI come principale motore di crescita.

Allos, entrata nel gruppo Fiven nel 2022, ha chiuso il 2024 con un fatturato di circa 15 milioni di euro e oltre 120 consulenti, diventando un attore di riferimento nel campo delle soluzioni cloud e della gestione del cambiamento. La cessione di Allos è parte di un piano di razionalizzazione del portafoglio di Fiven, mirato a potenziare gli investimenti nell’Intelligenza Artificiale.

Negli ultimi tre anni, Fiven ha investito oltre 6 milioni di euro in ricerca e sviluppo, creando progetti innovativi come Duolly, una piattaforma basata su AI progettata per migliorare l’esperienza del cliente. L’azienda punta a posizionare l’AI come fondamentale per la competitività delle imprese italiane.

Valerio D’Angelo, Co-CEO di Fiven, ha sottolineato l’importanza di rispondere alla crescente domanda di soluzioni basate su AI, evidenziando l’aspirazione a guidare la transizione tecnologica per generare efficienza e vantaggio competitivo. Diego D’Angelo, Co-CEO, ha commentato che questa cessione libererà risorse per dare impulso all’innovazione tecnologica, consolidando al contempo la solidità patrimoniale dell’azienda, con l’obiettivo di perseguire uno sviluppo sostenibile nel garantire indicatori economici solidi.

L’operazione è stata assistita da Cappelli Riolo Calderaro Crisostomo Del Din & Partners per gli aspetti legali e da Vitale&Co. S.p.A. per la consulenza finanziaria, con la partecipazione di esperti legali in diverse fasi del processo.