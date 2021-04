Una rara balena grigia, lunga circa 6 metri, è stata avvistata ieri mattina alla foce del Tevere, a Fiumara Grande, tra Fiumicino ed Ostia. L’esemplare, probabilmente lo stesso avvistato nei giorni scorsi nel golfo di Napoli, ha stazionato, da mezzogiorno, a lungo nella zona, arrivando anche a circa venti metri dalle scogliere.

Sono state due le motovedette della Capitaneria di porto di Roma Fiumicino (che ha avvistato per prima la balena grigia), a monitorare da vicino, per alcune ore, l’esemplare fino a che, nel primo pomeriggio, non si è inabissata a largo vicino alle piattaforme petrolifere.

La balena grigia, specie dichiarata a rischio estinzione, era stata avvistata, a partire da metà aprile, prima a Ponza, poi a Baia (Pozzuoli) e poi ad Anzio, fino a risalire oggi sulla costa del litorale romano, all’imboccatura della foce del Tevere, non lontano dal vecchio faro di Fiumicino.

Fiumicino, l’avvistamento di un giovane esemplare di balena grigia



Proprio nei giorni scorsi la guardia costiera aveva lanciato Un’importante novità che coinvolge tutti i cittadini: la nuova “funzione-avvistamenti” dell’App #PlasticFreeGC – nata nell’ambito dell’omonimo progetto di comunicazione ed educazione ambientale sul contrasto alla dispersione delle microplastiche in mare, lanciato dal Comando generale. Con la nuova funzionalità “avvistamenti”, il cittadino ha infatti l’opportunità di segnalare in diretta, attraverso il proprio smarthphone, la presenza in mare di grandi invertebrati marini.Tutte le informazioni confluiscono presso la Centrale operativa nazionale del Comando generale, per essere sottoposte a una verifica di carattere scientifico curata dall’Istituto Tethys Onlus – che si adopera per la conservazione dell’ambiente marino e con il quale la Guardia Costiera ha sottoscritto uno specifico protocollo operativo – e per poi essere condivise con le Istituzioni e con l’intera comunità scientifica.

“Per motivi misteriosi, una balena grigia della specie eschrichtius robustus è entrata in Mediterraneo e adesso vaga nel nostro mare spostandosi da un punto all’altro della costa. È stata avvistata la prima volta nel mare di Ponza, all’altezza della spiaggia di Frontone, poi si è spostata lungo le coste della Campania girovagando qua e là. È diventata un’attrattiva, ma cerchiamo di non considerarla un sorta di giocattolo, un cartone animato con cui divertirci”.

Lo dice il biologo marino Adriano Madonna, che ha scritto una lettera aperta dal titolo “aiutiamo la balena grigia” in cui propone, tra le altre cose, di creare un comitato per salvare l’animale.

“Questa specie, che normalmente vive nel Nord Pacifico, ad un passo dal circolo polare artico attualmente, nelle nostre acque, si trova in un ambiente che non è il suo- spiega lo scienziato- forse sta andando incontro a difficoltà, come la temperatura dell’acqua, la salinità, la presenza meno abbondante di cibo e probabilmente non sta conducendo un’esistenza facile, a miglia e miglia di distanza da ‘casa sua’. Vogliamo aiutarla e ce la metteremo tutta. Il nostro sogno nel cassetto sarebbe quello di riaccompagnarla nel suo mare, ma l’impresa è difficile, se non addirittura impossibile. Che cosa possiamo fare per questo animale a cui tutti ci siamo affezionati? Innanzitutto desideriamo che viva nel miglior modo possibile, quindi intendiamo monitorare i suoi spostamenti e fare in modo che il suo stato di salute sia ottimale. Come? stiamo costituendo un comitato pro balena grigia e innanzitutto vogliamo sincerarci sul suo effettivo livello di benessere, coinvolgendo cetologi, veterinari, biologi marini per andare a visitare la nostra amica balena. In un secondo momento, quando si sarà ambientata e sarà ben nutrita (si stabilirà se avrà bisogno di opportuni e specifici integratori alimentari), si prenderà in considerazione l’ipotesi di riaccompagnarla a casa. Come non lo sappiamo ma faremo in modo di farci venire un’idea”.