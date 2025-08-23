Fiumicino, Pappalardo attacca Meloni e si scusa in diretta

Dichiarazioni polemiche hanno caratterizzato un recente evento organizzato dal Comune di Fiumicino. Adriano Pappalardo, durante la sua esibizione, ha attaccato il governo e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, utilizzando espressioni volgari legate ai rapporti tra Meloni e il presidente statunitense Donald Trump. La reazione del pubblico è stata immediata, con fischi e malcontento, costringendo l’artista a chiedere scusa dal palco.

Pappalardo ha spiegato di essere stato influenzato da un incontro avvenuto poco prima di salire sul palco, in cui un uomo gli avrebbe detto: “qui siamo tutti compagni, tutti di sinistra”. Questo episodio lo ha indotto a esprimere una critica verso il governo, che ha subito provocato reazioni negative dalla platea. Successivamente, il cantante ha ribadito le sue scuse, ammettendo che si è trattato di “un piccolo incidente”.

Il Comune di Fiumicino ha commentato l’accaduto, sottolineando le “digressioni dai toni troppo coloriti” di Pappalardo. La vice sindaca Giovanna Onorati, presente al concerto, ha confermato che il cantante ha usato espressioni forti e inadeguate, suscitando sorpresa, specialmente in un contesto familiare. Ha notato che tali affermazioni non si adattavano all’evento e che il pubblico si è dissociato, non applaudendo. Dopo essersi reso conto della situazione, Pappalardo ha chiesto scusa più volte per il suo comportamento.