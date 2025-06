Fiumicino: crisi della legalità e richiesta di trasparenza urgente

La situazione amministrativa a Fiumicino è in tensione a causa di indagini che coinvolgono membri della Giunta. I Gruppi di Opposizione hanno espresso preoccupazione per l’aggravarsi del quadro legato alla legalità e alla trasparenza nel Comune.

Le indagini, che riguardano anche il presidente della Fiumicino Tributi e un collaboratore stretto del sindaco Mario Baccini, sono considerate più gravi di quanto inizialmente dichiarato. Le opposizioni hanno criticato il sindaco per le affermazioni fatte in un comunicato, sostenendo che fosse impossibile non essere al corrente degli sviluppi e dei provvedimenti notificati agli amministratori coinvolti.

Inoltre, i Gruppi di Opposizione hanno richiesto la convocazione urgente di un Consiglio comunale straordinario, aperto ai cittadini, per tutelare i loro interessi e garantire trasparenza sulle indagini in corso. Seppur riconoscendo che il merito delle indagini spetti agli inquirenti, hanno sollecitato il sindaco a prendere atto della situazione e a trarre le necessarie conclusioni politiche.

I rappresentanti opposti hanno sottolineato l’urgenza di chiarire la vicenda, evidenziando che la città non può permettersi ritardi nei servizi essenziali, direttamente influenzati dagli indagati, né il danno d’immagine che questa situazione comporta.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.fiumicino-online.it