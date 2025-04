Fiume Po in Piena: Evacuazioni Avviate nel Cremonese e nel Reggiano dopo il Superamento della Terza Soglia di Allerta

Pasqua di emergenza in Lombardia ed Emilia-Romagna a causa dell’innalzamento del fiume Po, che ha superato la terza soglia di criticità tra Cremona, Casalmaggiore e Boretto. Le autorità hanno avviato evacuazioni in alcune aree e la Protezione Civile monitora costantemente la situazione, mantenendo attiva l’allerta rossa.

Il maltempo ha colpito il Nord Italia durante il weekend di Pasqua, con piogge intense e lo scioglimento della neve che hanno elevato il livello del Po. Le prime criticità si sono registrate tra Piemonte e Cremona, e domenica il livello ha raggiunto oltre 6,18 metri a Casalmaggiore e punte sopra i 7 metri a Boretto. L’allerta rossa è stata superata in vari tratti del fiume, mentre in altre zone, come Borgoforte (Mantova), la situazione è monitorata.

A Pontelagoscuro e nel Delta, la seconda soglia è stata superata, con possibilità di ulteriori peggioramenti se le piogge continueranno. Squadre operative sono attive 24 ore al giorno per osservare il fiume e le arginature, e la navigazione è stata vietata in alcune aree. Le autorità raccomandano prudenza e rispetto delle ordinanze locali.

Nel Cremonese e nel Reggiano, sono in corso evacuazioni precauzionali nelle zone più vulnerabili, con ordinanze emesse dai sindaci per garantire la sicurezza dei residenti. È incerta la possibilità di esondazioni nelle ore successive, ma l’allerta rossa rimarrà in vigore almeno fino a Pasquetta, 21 aprile, quando sarà rivalutata l’evoluzione della piena.