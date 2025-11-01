Fiuggi al centro della Diplomazia della Crescita italiana

Il Teatro Comunale di Fiuggi ospiterà l’8 novembre 2025 l’evento inaugurale di “Italian Routes. Beyond Roots 2025”, un’iniziativa sostenuta dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. L’obiettivo è avviare la “Diplomazia della Crescita” attraverso la collaborazione tra la Regione Lazio e la Regione Abruzzo, creando un ecosistema permanente per connettere imprese e comunità italiane all’estero.

Il progetto, intitolato “Radici e Imprese”, si concentra sul turismo delle radici, mirando a trasformare l’identità culturale in strumenti per lo sviluppo economico e per attrarre investimenti. La giornata di lavori verterà sulla valorizzazione di Fiuggi come modello di sviluppo sostenibile, puntando sulla rigenerazione di città termali e borghi, sul turismo esperienziale e sulla promozione delle eccellenze locali.

Sonia Fiorini, Responsabile del Team Italea Lazio, ha sottolineato l’importanza di capitalizzare il legame con la diaspora per sviluppare progetti concreti. Con la sua storia di emigrazione, il Lazio ha il potenziale per diventare un esempio di crescita a livello nazionale, attraverso il piano d’azione “Beyond Roots”.

L’evento prevederà tavole rotonde e incontri tematici per discutere strategie di attrazione di investimenti, il ruolo delle piccole e medie imprese (PMI) nella rigenerazione urbana e le opportunità legate al Made in Italy. Particolare attenzione sarà rivolta alle produzioni artigianali e agroalimentari, con gli oriundi italiani come ambasciatori dell’autenticità italiana nel mondo.

Il progetto “Radici e Imprese”, sviluppato da Italea Lazio, Italea Abruzzo e NeverEndingTourism, mira a connettere comunità italiane all’estero, imprese locali e stakeholder internazionali, contribuendo a posizionare l’Italia come hub globale di identità e innovazione.