Fitwalking for Ail: un grande abbraccio contro i tumori

La Fitwalking for Ail, giunta alla nona edizione, rappresenta un’importante iniziativa di solidarietà che unisce l’Italia nella lotta contro i tumori del sangue. Camminare insieme è un gesto di supporto alla ricerca scientifica e all’assistenza ai pazienti e alle loro famiglie, promuovendo al contempo uno stile di vita sano e rispettoso dell’ambiente. Questa manifestazione fa parte del progetto Ambiente e Salute, poiché si ritiene che il benessere della persona sia legato anche alla cura dell’ambiente in cui vive, in linea con gli obiettivi di sostenibilità dell’Agenda 2030.

La Fitwalking for Ail si svolgerà in 38 città italiane, il 28 settembre, e coinvolgerà migliaia di partecipanti a sostegno della ricerca e dell’assistenza ai pazienti ematologici. Secondo gli esperti, l’attività fisica sta acquisendo un ruolo sempre più significativo nei percorsi di cura dei pazienti oncologici. Studi recenti dimostrano che, quando l’attività fisica è personalizzata, può apportare benefici significativi, come il miglioramento della qualità di vita, la riduzione degli effetti collaterali e un rischio minore di recidiva.

In particolare, per i pazienti onco-ematologici, un’attività fisica mirata può migliorare la funzionalità fisica, emotiva, psicologica e sociale. La manifestazione è dunque un’occasione per sostenere la salute e il benessere, confermando che solidarietà, salute e sostenibilità possono davvero andare di pari passo. Maggiori informazioni su orari e modalità di partecipazione sono disponibili sul sito ufficiale dell’evento.