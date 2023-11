FITLONG Hub USB C 6-in-1, Adattatore MacBook Air/Pro USB C con HDMI 4K, PD 100W, 2 porte dati USB-A, Lector SD/TF, compatibile con laptop e altri dispositivi USB C

Adattatore multiporta USB C 6 in 1

Descrizione prodotto

FITLONG – Adattatore hub USB C, si collega bene con laptop e cellulari

1. Molteplici funzioni – 6 in 1:

Ampliate il vostro dispositivo USB C con un’uscita video HDMI 4K a 30Hz, 1 porta USB 3.0 e 1 porta USB 2.0, porta lettore di schede TF/SD, porta PD da 100 W (nota: il trasferimento dati non è supportato). Per laptop di tipo C moderni e ultra sottili come MacBook Pro, MacBook Air, Surface Pro, Pad Pro con interfacce limitate, questo adattatore per MacBook è un must have.

Ampia compatibilità:

L’hub USB C di FITLONG è compatibile con computer portatili, tablet e smartphone con porta USB-C.

3. Design del chip sicuro:

Controllo intelligente della temperatura, insieme a chip intelligenti integrati e sistemi multi-protezione proprietari per evitare sovracorrente, sovratensione, cortocircuiti e alte temperature per la massima sicurezza. Non c’è bisogno di preoccuparsi di problemi di sicurezza quando si ricarica il dispositivo o si trasferisce dati.

Dispositivi compatibili (non elenco completo):

MacBook Pro (2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016)

MacBook Air (2020 / 2019 / 2018)

Pad Pro (2021 2020 2018)

Pixel Book (2019 / 2018 / 2017)

Dell XPS / Lenovo

Huawei Matebook X Pro 2020, Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 10, Mate 10 Pro, P30, P30 Pro, P20, P20 Pro

Surface Pro 8, Surface pro 7, Surface pro X, Surface laptop 3. Surface Go 2, Surface Go, Surface Book 2, Surface Book 3

Samsung Galaxy Tab S7+/S7/S6 Lite/S6/S5e, Galaxy S21, S20, S20+, S10, S10+, S9, S9+, S8, S8+, Note 10, Note 10+, Note 9, Note 8, A90

(L’adattatore Hub USB-C FITLONG non è compatibile con tutti i dispositivi. Se il modello del tuo dispositivo non è elencato nella lista di compatibilità, puoi fare FITLONG in forma di Q&A o contattare il nostro messaggio sullo sfondo, testiamo per voi o prendere previsioni corrette

Sistemi compatibili:

Windows 10/8/7/XP/Vista / Chrome OS / Mac OS / Pad OS / Linux / Android ecc.

Dispositivi non compatibili:

Lenovo Tab M10Samsung DexOriginal XPS 13

Note:

Il laptop non è dotato della modalità DP Alt. Lo slot TF e SD non possono essere utilizzati contemporaneamente. È possibile solo il collegamento simultaneo di 1 HDD/SSD4. È normale che il mozzo possa essere riscaldato durante il lavoro. A causa della ridotta potenza assorbita, questo hub non è adatto per caricare pass-hrough di smartphone e tablet.

[Trasferimento dati ad altissima velocità] Con 2 porte USB, disco rigido, stampante, mouse e altri dispositivi USB possono essere collegati a MacBook Pro o MacBook Air. La velocità di trasferimento dei dati è fino a 5 Gbps. Super veloce per trasferire file, video, foto, filmati HD dal tuo disco rigido al laptop di tipo C in pochi secondi senza aspettare Trasferimento dati da schede SD / microSD / TF, l’hub USB C offre un’esperienza di condivisione di foto efficiente.

[Uscita video 4K HD] La docking USB C supporta un’alta risoluzione fino a 4K 3840 x 2160 a 30 Hz e trasmette video 4K o Full HD 1080p direttamente su HDTV, monitor o proiettore.

[100 W PD per funzionamento prolungato] Hub USB C con erogazione di potenza La porta di ricarica USB C consente di caricare il laptop mentre viene utilizzata la porta USB C sul laptop. La potenza massima può raggiungere 87W. 13W di questo sono predisposti per il funzionamento dell’hub USB C. Con la porta PD, il calore non viene sviluppato ulteriormente dopo un lungo funzionamento, l’hub consente la ricarica simultanea durante l’uscita parallela del film tramite USB-C a HDMI.

[Ampia compatibilità] L’hub USB C HDMI è compatibile con i nuovi laptop, tablet e smartphone con connessione USB-C: MacBook Pro / Air 2018/2019/2020/2021, Pad Pro / Air, Samsung Galaxy S8 / S9, HUAWEI Mate40 / P40, XiaoMi ecc. Ideale come MacBook / hub USB C / hub per laptop USB C compatibile con Windows / Vista / Chrome OS / Mac OS / Linux / Android ecc. L’hub di tipo C supporta anche la funzione OTG con cui puoi trasferire file/foto/video direttamente dalla chiavetta USB al tuo smartphone.

19,99 €