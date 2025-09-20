Fitch promuove l’Italia, rating BBB+ e fiducia nei conti pubblici

Recentemente, l’Agenzia di rating Fitch ha alzato il rating dell’Italia a BBB+, migliorando il giudizio sui conti pubblici del paese. Questo risultato ha suscitato soddisfazione nel Ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, e nella premier Giorgia Meloni, che hanno gestito la finanza pubblica negli ultimi anni.

Dopo l’innalzamento del rating da parte di S&P e Moody’s, Fitch ha fatto riferimento a una maggiore fiducia nella traiettoria di bilancio dell’Italia, sostenuta da una prudenza fiscale crescente e dall’impegno verso gli obiettivi di bilancio dell’Unione Europea. Inoltre, un contesto politico stabile e un continuo slancio riformatore hanno migliorato gli indicatori di credito del paese.

Fitch prevede una riduzione graduale del deficit dal 3,1% del PIL di quest’anno, con un debito che è atteso salire al 137,6% nel 2026 a causa di aggiustamenti legati al superbonus. Rispetto agli altri paesi con rating simile, il debito italiano rimane molto più elevato, ma si prevede una diminuzione dei rischi di finanziamento e sostenibilità.

Per il 2025, Fitch stima una crescita economia dello 0,6%, con una media dell’0,8% per il periodo 2026-2027. Gli investimenti interni saranno fondamentali per sostenere la crescita, compensando la debolezza del settore estero. Si prevede che il governo continuerà a implementare misure di sgravio fiscale, ma senza compromettere gli obiettivi di bilancio, che finora sono stati superati. Giorgetti ha commentato il miglioramento, sottolineando il duro lavoro svolto, mentre Matteo Salvini ha espresso orgoglio per i risultati ottenuti dalla Lega e dal Ministro dell’Economia.