Fitch promuove l’Italia: miglioramento del rating e fiducia aumentata

Milano, 19 settembre – L’agenzia Fitch ha incrementato il rating dell’Italia a “BBB+” da “BBB”, mantenendo un outlook stabile. Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha commentato il risultato affermando che il lavoro e il metodo serio hanno riportato il Paese sulla giusta strada. Solo una settimana fa, Fitch aveva declassato il rating sovrano della Francia a “A+”.

L’upgrade è il risultato di una maggiore fiducia nella situazione fiscale italiana, sostenuta da una gestione prudente delle finanze e da un forte impegno a rispettare gli obiettivi fiscali stabiliti nel nuovo quadro dell’UE. Un contesto politico stabile, il continuo impulso alle riforme e la riduzione degli squilibri esterni hanno contribuito a migliorare i parametri di credito del Paese, attenuando i rischi associati a un debito pubblico alto e a sfide esterne crescenti.

Fitch sottolinea che l’attuale stabilità politica favorisce il raggiungimento degli obiettivi fiscali, contrariamente a un passato recente caratterizzato da incertezze e instabilità. Si prevede una riduzione graduale del deficit dal 2025 al 2027, supportata da miglioramenti nelle entrate e da un rigoroso controllo della spesa. Per quest’anno, Fitch stima un deficit del 3,1% del PIL, inferiore all’obiettivo ufficiale del 3,3%. Le previsioni di crescita sono modeste, con un incremento dello 0,6% nel 2025 e una media dell’0,8% nel 2026-2027.

Il debito continuerà a essere elevato, previsto al 137,5% nel 2026, ma Fitch rileva una diminuzione dei rischi di finanziamento e sostenibilità. L’agenzia è la prima a valutare l’Italia in questa nuova tornata di revisioni, seguita da S&P e Moody’s nelle settimane successive.