22.3 C
Roma
sabato – 20 Settembre 2025
Attualità

Fitch promuove l’Italia: miglioramento del rating e fiducia aumentata

Da StraNotizie
NEWS

Milano, 19 settembre – L’agenzia Fitch ha incrementato il rating dell’Italia a “BBB+” da “BBB”, mantenendo un outlook stabile. Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha commentato il risultato affermando che il lavoro e il metodo serio hanno riportato il Paese sulla giusta strada. Solo una settimana fa, Fitch aveva declassato il rating sovrano della Francia a “A+”.

L’upgrade è il risultato di una maggiore fiducia nella situazione fiscale italiana, sostenuta da una gestione prudente delle finanze e da un forte impegno a rispettare gli obiettivi fiscali stabiliti nel nuovo quadro dell’UE. Un contesto politico stabile, il continuo impulso alle riforme e la riduzione degli squilibri esterni hanno contribuito a migliorare i parametri di credito del Paese, attenuando i rischi associati a un debito pubblico alto e a sfide esterne crescenti.

Fitch sottolinea che l’attuale stabilità politica favorisce il raggiungimento degli obiettivi fiscali, contrariamente a un passato recente caratterizzato da incertezze e instabilità. Si prevede una riduzione graduale del deficit dal 2025 al 2027, supportata da miglioramenti nelle entrate e da un rigoroso controllo della spesa. Per quest’anno, Fitch stima un deficit del 3,1% del PIL, inferiore all’obiettivo ufficiale del 3,3%. Le previsioni di crescita sono modeste, con un incremento dello 0,6% nel 2025 e una media dell’0,8% nel 2026-2027.

Il debito continuerà a essere elevato, previsto al 137,5% nel 2026, ma Fitch rileva una diminuzione dei rischi di finanziamento e sostenibilità. L’agenzia è la prima a valutare l’Italia in questa nuova tornata di revisioni, seguita da S&P e Moody’s nelle settimane successive.

Articolo precedente
Fitch promuove l’Italia, rating BBB+ e fiducia nei conti pubblici
Articolo successivo
Jet Russi Violano Spazio Aereo: Intercettati F-35 Italiani
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.