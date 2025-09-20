21.4 C
Economia

Fitch promuove l'Italia, aumentano fiducia e stabilità economica

Fitch promuove l’Italia, aumentano fiducia e stabilità economica

Fitch ha migliorato il rating dell’Italia, alzandolo da “BBB” a “BBB+”, il primo upgrade dal 2021, con un outlook stabile. L’agenzia attribuisce questa decisione a una maggiore fiducia nella situazione fiscale del Paese, sostenuta da una prudenza fiscale crescente e dall’impegno nel raggiungimento degli obiettivi di bilancio stabiliti dal nuovo quadro normativo dell’Unione Europea. Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha espresso soddisfazione per questo riconoscimento.

Il rating è una valutazione della stabilità finanziaria di uno Stato, dove un punteggio più alto indica minori rischi di insolvenza. Fitch evidenzia che un contesto politico stabile e una riduzione degli squilibri esterni stanno migliorando gli indicatori di credito italiani, mitigando i rischi legati al alto livello di debito pubblico e alle sfide esterne. Prevede una crescita dell’0,6% nel 2025, accelerando a una media dell’0,8% nel periodo 2026-2027. Il deficit previsto per quest’anno è del 3,1% del PIL, migliore rispetto all’obiettivo ufficiale del 3,3%.

La premier Giorgia Meloni ha dichiarato che questo riconoscimento conferma l’adeguatezza delle politiche economiche intraprese dal governo, che puntano sulla stabilità e sul sostegno dell’occupazione. Il ministro Giorgetti ha sottolineato il lavoro svolto per riportare l’Italia nel giusto percorso, ricevendo elogi anche dal vicepremier Matteo Salvini.

Il governo è ora focalizzato sulla redazione della nuova manovra fiscale, attesa in Parlamento a fine ottobre. Questa manovra, stimata intorno ai 30 miliardi, dovrà affrontare le incognite legate alla situazione internazionale. Tra le priorità c’è il taglio delle tasse per il ceto medio e la rottamazione delle cartelle esattoriali, ma rimangono questioni irrisolte riguardanti le risorse necessarie.

