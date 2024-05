Fitch: natura ostile dell’OPA di BBVA su Sabadell rischia di distrarre entrambe

– L’offerta pubblica di acquisto OPA ostile del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria BBVA sul Banco de Sabadell, senza il supporto del consiglio di amministrazione di Sabadell, aumenta i rischi di esecuzione. Lo afferma Fitch Ratings in un report sul tema, sottolineando che il periodo relativamente lungo fino alla potenziale data di approvazione da sei a otto mesi aggiunge incertezza e può rappresentare una distrazione per entrambe le banche.

Secondo l’agenzia di rating, BBVA beneficerebbe di una scala più ampia e di un franchising nazionale, in particolare nel segmento delle PMI, di potenziali sinergie di costo 850 milioni di euro al lordo delle imposte o 13% della base di costo dell’entità combinata in Spagna e di una maggiore esposizione geografica ai mercati sviluppati.

BBVA stima che l’impatto negativo iniziale sul CET1 sarà gestibile tra 30 e 44 punti base a seconda del tasso di accettazione coefficiente CET1 al 12,8% alla fine del 1trim24, sebbene vi siano ancora incertezze riguardo all’impatto finale. BBVA ha ribadito i suoi piani di capitale indipendentemente dall’esito dell’offerta, che include la sua intenzione di distribuire ai suoi azionisti qualsiasi capitale in eccesso superiore al 12% del CET1.

Se l’offerta non dovesse procedere, Fitch non prevede implicazioni creditizie negative per le due banche. Fitch si aspetta comunque che BBVA e Sabadell continuino a beneficiare del contesto operativo favorevole in Spagna, del ciclo positivo dei tassi di interesse e, per BBVA, delle opportunità di crescita in Messico. Le aspettative di Fitch di un miglioramento strutturale della redditività di Sabadell grazie all’aumento dei tassi di interesse, al contenimento degli oneri di svalutazione del credito e al miglioramento delle prestazioni della filiale britannica della banca si riflettono nell’outlook positivo sul rating della banca, in vigore da giugno 2023.