Fitch migliora rating depositi Banco Desio

– Il Banco di Desio e della Brianza rende noto che l’Agenzia internazionale Fitch Ratings, a seguito della revisione annuale del rating, ha confermato i ratings IDR assegnati alla Banca ed ha alzato di un notch i ratings sui Depositi.

Il giudizio positivo dell’Agenzia sull’IDR, si legge in una nota, “riflette il costante miglioramento dei fondamentali della Banca, in particolare in termini di redditività ed asset quality, meritevole di upgrade del rispettivo outlook”.

Apprezzamento anche per la “solida patrimonializzazione della Banca, il cui rating passa a livello “investment grade” con un adeguato profilo di funding”.

L’Agenzia riconosce il “superamento degli obiettivi economici e finanziari” fissati dal Piano strategico triennale grazie alla accelerazione della strategia di riduzione del rischio che si è tradotta in una “maggiore redditività e in un surplus di capitale disponibile” per la crescita anche attraverso operazioni di finanza straordinaria. Il miglioramento della redditività viene difatti sostenuto “sia dalle recenti acquisizioni di sportelli, che permettono di migliorare la diffusione del franchising della Banca, sia dalle operazioni in corso volte a consolidare ed espandere la presenza del Gruppo Bancario nel settore del credito al consumo con effetti concreti sulla stabilità e la diversificazione dei ricavi ed il cross-selling di prodotti patrimoniali e assicurativi”.

I robusti livelli di copertura sugli NPL forniscono inoltre alla Banca un “buffer adeguato per assorbire un eventuale indebolimento della qualità degli attivi atteso a livello di Sistema”.

L’Agenzia ha infine migliorato di un notch i ratings sui Depositi a breve e a medio-lungo termine della Banca riflettendo “l’elevata protezione che maturerebbe per i depositanti in uno scenario di default grazie al buffer MREL sui requisiti patrimoniali regolamentari”.