Fitch mantiene il rating BBB per l’Italia con prospettive positive

Fitch Ratings ha confermato il rating dell’Italia a ‘BBB’ con un outlook positivo, come annunciato in un comunicato dall’agenzia di rating internazionale. Il rating è sostenuto da una vasta economia diversificata e ad alto valore aggiunto, dall’appartenenza all’eurozona e dalla solidità delle istituzioni, superiori alla media della categoria ‘BBB’. Tuttavia, Fitch evidenzia anche debolezze nei fondamentali macroeconomici e fiscali, come un alto debito pubblico e un potenziale di crescita limitato. Le prospettive positive sono attribuite alla riduzione dei rischi fiscali e di finanziamento a medio termine, risultanti da una migliore stabilità politica e gestione fiscale, nonché da una certa resilienza di fronte a sfide economiche e finanziarie, inclusi i crescenti rischi esterni e le incertezze geopolitiche.

Nel 2024, il deficit rispetto al PIL è previsto al 3,4%, con un avanzo primario dello 0,4%, superando le stime precedenti sia di Fitch (3,7%) che del governo (3,8%). Fitch prevede che il deficit scenda al 3% del PIL nel 2025 e al 2,7% nel 2026. Il rapporto debito/PIL dell’Italia è stimato al 135,3% nel 2024. Recentemente, l’agenzia ha sottolineato che l’Italia ha registrato un forte ritmo di riduzione del debito, riportandolo ai livelli pre-pandemici, diventando uno dei pochi Paesi dell’eurozona a raggiungere tale traguardo.