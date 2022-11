Fitch conferma rating FS a “BBB” e outlook stabile

– Innalzato lo score assegnato al Gruppo FS in virtù del ruolo cruciale per la crescita del Paese. L’agenzia Fitch Ratings ha confermato la valutazione annuale del profilo di credito di Ferrovie dello Stato Italiane con rating “BBB” e outlook stabile. Un giudizio che riflette quello della Repubblica Italiana.

Come si legge su FS News, il portale di informazione del Gruppo Ferrovie dello Stato, l’agenzia di rating, contestualmente, ha innalzato lo score assegnato a FS in virtù del ruolo centrale che il Gruppo guidato dall’amministratore delegato Luigi Ferraris riveste per la crescita infrastrutturale e per la transizione verde del Paese. La valutazione degli analisti è basata sulla metodologia “government-related entity rating criteria” e tiene conto del miglioramento della valutazione dell’azienda in relazione alle “Socio-Political Implications of Default”.

Confermato, infine, lo Standalone Credit Profile di FS Italiane a ‘BBB’, anch’esso in linea con quello della Repubblica Italiana.