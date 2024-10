Fitch aggiorna il rating dell’Italia: da stabile a prospettiva positiva per il BBB

Fitch ha confermato il rating BBB per l’Italia, aggiornando la prospettiva della finanza pubblica nazionale da stabile a positiva. Secondo l’agenzia internazionale, con sede a New York e Londra, questo cambiamento riflette un miglioramento significativo nella gestione delle finanze pubbliche italiane. Fitch evidenzia che l’Italia dispone di un “piano fiscale credibile” e di una “situazione politica stabile”, elementi che, se mantenuti, potrebbero favorire il consolidamento del bilancio.

In particolare, l’agenzia ha notato un incremento della credibilità fiscale italiana, supportata dall’impegno del governo verso le normative fiscali dell’Unione Europea, dimostrato attraverso il budget 2025. Questo bilancio è considerato un segnale importante del rispetto delle regole fiscali, che è fondamentale per la stabilità economica del paese. Fitch stima che il deficit di bilancio si attesterà al 3,2% nel 2025 e scenderà al 2,7% nel 2026, indicativo di un miglioramento progressivo delle condizioni economiche.

L’agenzia ha collegato la stabilizzazione del rating alla capacità dell’Italia di mantenere una gestione economica prudente e responsabile, nonché alla continuità delle politiche fiscali già in atto. Si prevede che una gestione pubblica solida e coerente con le aspettative europee contribuirà a posizionare l’Italia in modo più favorevole nel contesto economico globale.

In sintesi, Fitch esprime fiducia nella direzione intrapresa dall’Italia, evidenziando che un contesto politico stabile e un piano fiscale ben definito sono elementi cruciali per sostenere la crescita economica e il risanamento delle finanze pubbliche. Il miglioramento della prospettiva da parte di Fitch rappresenta un incoraggiamento per il governo italiano, mentre prosegue il lavoro per garantire un bilancio più equilibrato e conforme agli standard europei, nel tentativo di rafforzare ulteriormente la situazione economica del paese.