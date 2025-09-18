Adecco Healthcare, divisione sanitaria di Adecco, ricerca per un’importante struttura sanitaria a Salice Terme (PV):
Posizione: Fisioterapista
Si offre:
- Contratto a tempo indeterminato – AIOP
- 36 ore settimanali
- Ambiente dinamico e stimolante
- Struttura riabilitativa d’eccellenza
Requisiti:
- Laurea in Fisioterapia
- Abilitazione professionale
- Esperienza pregressa nel settore (preferibile)
Se sei interessato, inviaci la tua candidatura!
