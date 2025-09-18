25.8 C
Adecco Healthcare, divisione sanitaria di Adecco, ricerca per un’importante struttura sanitaria a Salice Terme (PV):

Posizione: Fisioterapista

Si offre:

  • Contratto a tempo indeterminato – AIOP
  • 36 ore settimanali
  • Ambiente dinamico e stimolante
  • Struttura riabilitativa d’eccellenza

Requisiti:

  • Laurea in Fisioterapia
  • Abilitazione professionale
  • Esperienza pregressa nel settore (preferibile)

Se sei interessato, inviaci la tua candidatura!


