Molti professionisti hanno scelto il corso dedicato al Superbonus 110% organizzato da Unione professionisti, che si posiziona tra i più seguiti del 2020. Dedicato a ingegneri, geometri, architetti, e certificatori energetici, consente ai professionisti iscritti ai rispettivi ordini professionali di ottenere il riconoscimento dei crediti formativi rilasciati dai Consigli nazionali presso i quali il corso è accreditato. Il corso si propone di approfondire la normativa prevista dal decreto Rilancio in tema di efficientamento energetico e adeguamento sismico offrendo ai professionisti gli strumenti per gestire le pratiche dei clienti in materia di Superbonus 110%.

