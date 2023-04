Fisco, rottamazione quater: al via corsa domande

– Conto alla rovescia al via per la presentazione delle domande di Definizione agevolata delle cartelle. Il termine è fissato al 30 aprile 2023. Lo ha reso noto l’Agenzia delle Entrate spiegando che è tuttavia sempre consigliabile attivarsi in anticipo rispetto alla scadenza, per evitare il rischio di rallentamenti dei sistemi informatici dovuto all’elevato traffico degli ultimi giorni.



I contribuenti che aderiscono alla “rottamazione” dei debiti affidati in riscossione dal primo gennaio 2000 al 30 giugno 2022, verseranno il solo importo del debito residuo senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora, quelli iscritti a ruolo e l’aggio, mentre le multe stradali potranno essere definite senza il pagamento degli interessi, comunque denominati, e dell’aggio. Sarà possibile pagare in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate in 5 anni.

A coloro che presenteranno la richiesta di Definizione agevolata, Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2023 la comunicazione con l’esito della domanda, l’ammontare delle somme dovute ai fini della definizione e i moduli di pagamento in base al piano di rate scelto in fase di adesione.

La domanda di Definizione agevolata può essere presentata in pochi passaggi, esclusivamente in via telematica sul sito utilizzando l’apposito servizio disponibile sia in area pubblica senza necessità di pin e password sia in area riservata per chi dispone di Spid, Cie o Cns e, per gli intermediari fiscali, Entratel. All’interno della propria area riservata il contribuente può presentare la dichiarazione di adesione con più immediatezza grazie alla funzionalità che consente di selezionare con un semplice click, direttamente dall’elenco dei debiti “definibili”, le cartelle, gli avvisi o i carichi che si vogliono inserire nella domanda, senza quindi la necessità di indicare i dati identificativi degli atti.

Sul sito istituzionale di Agenzia Riscossione è inoltre disponibile il servizio per chiedere il Prospetto informativo, contenente l’elenco dei carichi che possono essere “rottamati” e la simulazione dell’importo da pagare a seguito delle riduzioni previste dalla Definizione agevolata.