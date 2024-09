Fisco, primo sì del CdM a testo unico sulla riscossione. Leo: “Avanti con la semplificazione”

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in prima lettura il testo unico riguardante i versamenti e la riscossione, come annunciato da Maurizio Leo, viceministro dell’Economia e delle Finanze. Questo è il quarto testo unico approvato dal governo Meloni, un passo significativo nel processo di semplificazione e razionalizzazione della normativa tributaria italiana. “Siamo a metà del percorso previsto, che prevede un totale di otto testi unici”, afferma Leo, evidenziando anche l’importanza di questa iniziativa per una riforma fiscale che punti a costruire un sistema più equo e moderno.

Il testo, come riportato nel comunicato ufficiale, è sistematizzato secondo le modalità di acquisizione delle entrate ed include diverse discipline fondamentali. Si occupa, tra le altre cose, dei versamenti diretti e dei relativi rimborsi, e chiarisce le modalità di riscossione tramite ruoli e procedura coattiva. Viene anche regolamentato il funzionamento del servizio nazionale della riscossione e viene prevista l’estensione della disciplina della riscossione a diverse entrate dello Stato, anche quelle non tributarie.

Un aspetto importante del testo è l’integrazione della direttiva 2010/24/UE, che riguarda la mutua assistenza tra Stati membri dell’Unione Europea per la riscossione dei crediti erariali. Vengono incluse anche disposizioni transitorie e finali, che chiariscono quali regolamenti sono soggetti ad abrogazione e come coordinare le nuove norme con quelle esistenti.

In aggiunta, il testo unico contiene tre allegati. Questi riguardano in particolare le forme societarie dei soggetti residenti nell’UE e le imposte sui redditi applicate nei vari Stati membri, utili per l’applicazione dell’esenzione dalle imposte sugli interessi. Viene anche trattato il tema dei canoni pagati a società non residenti o con stabile organizzazione in un altro Stato membro. Infine, l’elencazione delle disposizioni di interpretazione autentica viene ricondotta all’interno del testo unico, contribuendo così a una maggiore chiarezza normativa.

Questa manovra rappresenta un passo fondamentale verso una gestione fiscale più efficiente, allineata con le normative europee e rivolta a garantire un’equità tributaria nel Paese.