Resiste il tesoretto degli immigrati. Quattro miliardi di euro è il contributo che i nuovi italiani danno alle casse del Paese, nonostante le difficoltà economiche legate all’emergenza Covid. Un esercito di lavoratori, residente regolarmente in Italia, “contribuisce infatti a finanziare il sistema di protezione sociale, pagando tasse e versando contributi”.

A pesare il contributo dei lavoratori stranieri in Italia è la 31ª edizione del Dossier statistico immigrazione: il rapporto curato dal Centro studi e ricerche Idos, da sette anni in collaborazione con il Centro studi Confronti e, da questo anno, anche con l’Istituto di studi politici “San Pio V”. Tra dati, analisi e studi, nel dossier emerge come, facendosi i conti in tasca, l’immigrazione convenga al nostro Paese: “Il contributo economico che gli stranieri assicurano continua infatti a essere più cospicuo della quota di spesa pubblica loro destinata”.

Idos, in collaborazione con economisti delle università di Modena e Reggio Emilia, Ca’ Foscari e Macerata, stima che “le voci in entrata che gli stranieri hanno assicurato all’erario pubblico (29,25 miliardi di euro tra tasse, contributi, costi di pratiche varie) e le voci in uscita del bilancio statale loro riservate (25,25 miliardi di euro tra prestazioni sociali e sanitarie, istruzione, accoglienza), abbiano generato un saldo netto positivo, per le casse dello Stato, di 4 miliardi di euro. Complessivamente, i milioni di cittadini stranieri residenti in Italia contribuiscono ormai sostanzialmente alla tenuta non solo del tessuto produttivo del Paese, ma anche del suo sistema di protezione sociale”.

Un tema ricorrente nel dibattito italiano, scrivono i ricercatori, “riguarda i cosiddetti costi dell’immigrazione. Specialmente nel decennio passato, quando crisi economica e politiche di austerità hanno messo a dura prova il tessuto produttivo e civile, si è affermata in una parte dell’opinione pubblica l’idea che gli immigrati rappresentino un costo insostenibile per il Paese e, soprattutto, che si approfittino di un sistema di welfare al cui finanziamento non contribuiscono. Spesso nel discorso pubblico si fanno equivalere gli stranieri residenti con i richiedenti asilo o con persone presenti irregolarmente, dimenticando quei milioni di persone che sono insediate regolarmente nel nostro Paese e che contribuiscono a finanziare il sistema di protezione sociale, pagando tasse e versando contributi”.