“Il termine per la riorganizzazione del sistema fiscale è fissato in diciotto mesi. La legge delega prevede interventi in varia direzione, dalla revisione del sistema di riscossione dei tributi attraverso una fusione di poteri e compiti tra l’Agenzia Entrate riscossione e l’Agenzia delle Entrate, a un riordino delle imposte dirette con riduzione delle aliquote; dalla eliminazione degli ostacoli alla crescita delle realtà produttive più piccole, all’applicazione di un’unica aliquota proporzionale di tassazione dei redditi derivanti dallo svolgimento dell’attività d’impresa; ancora dalla semplificazione e razionalizzazione dell’IVA a un graduale superamento dell’IRAP; da una modernizzazione e revisione del catasto dei fabbricati ad una revisione delle addizionali Irpef”. Così in una nota Meritocrazia Italia.





Fonte