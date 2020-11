Non applicare gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) per l’anno 2020. E’ la richiesta contenuta nella lettera inviata dalla presidente del Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro, Marina Calderone, al ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri e, per conoscenza, al direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini. “L’art. 148 del dl n. 34 del 9 maggio 2020 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ha introdotto alcune modifiche al procedimento di elaborazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale-ISA per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e 2021 al fine di tenere conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19, valorizzando l’utilizzo delle informazioni già nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria per evitare l’introduzione di nuovi oneri dichiarativi per il contribuente anche attraverso l’individuazione di nuove specifiche cause di esclusione dall’applicazione degli stessi Isa”, scrive Calderone.

