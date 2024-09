Fisco, Agenzia Entrate: lunedì 23 settembre scadenza ultima per la V rata rottamazione

L’Agenzia delle Entrate ha avvisato i contribuenti che lunedì 23 settembre 2024 rappresenta l’ultima data utile per effettuare il pagamento della quinta rata della Rottamazione-quater. Questo processo di sanatoria fiscale consente ai debitori di regolarizzare la propria posizione pagando importi ridotti. Tuttavia, è fondamentale rispettare le scadenze stabilite, poiché eventuali pagamenti effettuati oltre il termine, o di importo inferiore rispetto a quello dovuto, comporteranno la perdita dei benefici della definizione agevolata. In tali casi, quanto già corrisposto verrà considerato solamente come parziale acconto sul debito residuo.

Inizialmente, la scadenza per il pagamento della quinta rata era fissata al 31 luglio 2024, ma è stata successivamente prorogata al 15 settembre 2024 tramite il decreto legislativo n. 108/2024. È importante notare che, per i versamenti effettuati entro il 23 settembre 2024, l’Agenzia delle Entrate riconoscerà la tempestività, grazie ai giorni di tolleranza previsti dalla normativa vigente.

Inoltre, l’Agenzia ha ricordato ai contribuenti che sono in regola con le rate precedenti di utilizzare il modulo di pagamento allegato alla comunicazione delle somme dovute, che indica esplicitamente la scadenza del 31 luglio 2024. Questo passaggio è cruciale per evitare errori nei pagamenti, che potrebbero compromettere il percorso di regolarizzazione previsto dalla Rottamazione-quater.

La Rottamazione-quater rappresenta un’opportunità significativa per i debitori, poiché consente di ridurre i carichi fiscali in modo agevolato. Pertanto, è essenziale prestare attenzione alle scadenze e agli importi dovuti per bene approfittare dei vantaggi offerti da questa misura. L’Agenzia delle Entrate rimane a disposizione per chiarimenti e ulteriori informazioni riguardo al processo di rottamazione e alle modalità di pagamento, sottolineando l’importanza di una corretta e tempestiva adesione alle disposizioni fiscali.