Fisciano e la tutela degli animali: iniziative per il benessere

A Fisciano si è svolto un importante incontro pubblico dedicato alla protezione degli animali d’affezione, organizzato dal Comune in collaborazione con l’Ordine dei Medici Veterinari di Salerno e l’ASL di Salerno. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi cittadini, volontari e associazioni locali attive nella cura degli animali.

Il Sindaco Vincenzo Sessa ha aperto la manifestazione, sottolineando le iniziative intraprese per il benessere degli animali, tra cui la creazione di più di dieci colonie feline e un programma di sterilizzazione gratuita, supportato dalla Regione Campania. Ha ringraziato i presenti e i collaboratori per il loro impegno nella protezione degli animali.

Il Vicesindaco Maria Grazia Farina ha espresso orgoglio per l’incontro e ha annunciato ulteriori iniziative di sensibilizzazione, focalizzate principalmente sulle scuole, per affrontare i temi dell’abbandono e del randagismo.

Il Prof. Orlando Paciello, presidente dell’Ordine dei Medici Veterinari, ha evidenziato l’importanza del benessere animale per l’equilibrio sociale e ha manifestato apprezzamento per l’impegno dell’amministrazione. Ha argomentato che un corretto rapporto con gli animali non solo previene il randagismo, ma riduce anche i costi per le comunità.

Giovanni Ferrara, Garante regionale del benessere animale, ha sottolineato la retta informazione sui comportamenti da adottare per garantire una corretta gestione degli animali, anche in vista della nuova legge nazionale che prevede sanzioni più severe per chi maltratta gli animali.

Gaetano Salsano dell’ASL ha proposto una giornata di microcippatura gratuita per cani non registrati e ha discusso la legge regionale che promuove l’istituzione di colonie feline assistite. L’incontro si è concluso con un forte appello alla collaborazione tra istituzioni e cittadini per garantire il benessere degli animali.