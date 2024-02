Fischi per il primo posto di Geolier: rivolta all’Ariston e imbarazzo di Amadeus

Nonostante l’impeccabile performance vocale di Annalisa, la struggente esibizione di Angelina Mango sulle note di La Rondine, alla fine ieri sera al Festival di Sanremo nella serata delle cover a trionfare è stato Geolier. Non tutti però hanno apprezzato l’esito delle votazioni e ci sono stati dei fischi e delle urla.

Fischi e urla: dissenso tra il pubblico del Teatro Ariston.

Il giornalista Paolo Giordano ci aveva avvisato: Geolier mercoledì sera ha stravinto al televoto ottenendo più voti di tutti gli altri 14 artisti messi insieme e a quanto pare ieri la storia si è compiuta nuovamente. Il rapper napoletano ha trionfato su tutti con il suo medley e il duetto con Guè, Luché e Gigi D’Alessio. Quando Amadeus ha annunciato il primo posto, dal palco del teatro Ariston sono partiti fischi e urla, così il conduttore ha cercato di stemperare gli animi: “Qualcuno è d’accordo e parte del pubblico non è d’accordo. Questa è la classifica fatta con la sala stampa, il televoto e le radio. Come spesso accade a Sanremo, c’è disaccordo. In questo caso i gusti del teatro Ariston non rispecchiano quelli di chi ha fatto la nostra classifica“.

E adesso prepariamoci a vederlo all’Eurovision.

Il pubblico non approva e fischia il primo posto di Geolier #Sanremo2024 pic.twitter.com/4mDvcd4fXA — Il Grande Flagello (@grande_flagello) February 10, 2024

Geolier: “Le cose e la musica che faccio sono per Napoli”.