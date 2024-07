Fischi per il ministro Sangiuliano, ma su Rai1 quella parte non va in onda: la risposta della Rai

Lo scorso 22 giugno è stato registrato l’evento Taobuk 2024 nella splendida cornice di Taormina presentato da Massimiliano Ossini. Un evento che è stato trasmesso ieri sera anche da Rai1. Quel che però è saltato subito all’occhio, anzi, all’orecchio, è che tutti i fischi di contestazione fatti dal pubblico al ministro Sangiuliano, ospite della serata, sono stati tagliati in fase di montaggio.

Il ministro Sangiuliano, come riportato da vari organi di stampa, lo scorso 22 giugno è stato contestato e fischiato in due occasioni: quando è salito sul palco per premiare Jon Fosse con il Taobuk Awards e quando il presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, lo ha ringraziato pubblicamente. “Un saluto a tutte le autorità, ma in particolar modo al Ministro Gennaro Sangiuliano che ci onora della sua presenza, persona di grande cultura e di grande spessore. Mi onoro di ricevere la sua amicizia e la sua stima. Buon lavoro ministro, siamo con lei”. Fischi che su Rai1 non si sono affatto uditi. Online esiste anche un video a confronto che mostra alcune registrazioni live risalenti allo scorso 22 giugno e la messa in onda su Rai1.

Sangiuliano tra realtà e montaggio pic.twitter.com/s70sgG2SYh — Il Grande Flagello (@grande_flagello) July 4, 2024

Il ministro Sangiuliano viene fischiato, ma su Rai1 quella parte non c’è: la risposta della Rai

La Rai, contattata da FqMagazine, ha fornito la sua versione dei fatti: “Non si tratta di una produzione Rai ma di un programma di acquisto ‘chiuso’. La Rai lo ha acquistato dall’Associazione Taormina Book Festival e all’evento non erano presenti nostri mezzi. Il servizio pubblico in questi casi fa solo un collaudo tecnico. L’azienda chiederà spiegazioni sull’accaduto per fare chiarezza”.

E dato che siamo in tema Sangiuliano, vi allego una sua recente gaffe esilarante.