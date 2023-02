Fischi e urla contro Blanco che a Sanremo smette di cantare e distrugge la scenografia

Blanco è stato uno degli ospiti della prima puntata del Festival di Sanremo, richiamato all’Ariston in qualità di vincitore uscente della scorsa edizione. Ma se con l’esibizione di Brividi ha ottenuto consensi e applausi, con quella di L’Isola delle Rose ha preso solo fischi, urla e boati.

Il cantante dopo essersi esibito con Mahmood è tornato sul palco in un secondo momento per presentare insieme ai suoi musicisti il nuovo singolo, L’Isola delle Rose. Dopo pochi secondi di esibizione, però, Blanco ha iniziato ad avere dei problemi di audio all’auricolare e per questo ha smesso di cantare.

Nonostante questo la musica ha continuato a suonare e Blanco – per riempire il tempo – ha deciso di distruggere la scenografia tirando calci e lanciando le composizioni floreali spargendo rose su tutto il palco.

Quando l’esibizione è finita è stato sommerso di fischi e di ‘buuuh’ e quando Amadeus gli ha chiesto di ritornare a cantare a fine serata il pubblico si è ribellato urlando ‘nooo’.

EDIT: dopo la pubblicità Amadeus ha confermato che Blanco non tornerà a cantare. “Blanco non ricanterà non ci sono le condizioni per poter ricantare il brano“.