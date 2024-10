Fischi e Applausi: La Reazione del Pubblico di Udine all’Inno Israeliano

Durante l’inno nazionale al Bluenergy Stadium di Udine, prima dell’inizio della partita tra Italia e Israele, alcuni fischi sono stati uditi contro la squadra israeliana. Questo gesto, però, è stato rapidamente sovrastato da un applauso prolungato del resto dei tifosi, in un contesto già teso a causa delle attuali relazioni tra i due Paesi, aggravate dagli attacchi alle basi Unifil italiane in Libano. La città di Udine è stata blindata per la gara, con accesso limitato ai tifosi israeliani per motivi di sicurezza.

I fischi sono iniziati durante la lettura della formazione israeliana e sono proseguiti con l’inno Hatikvah, ma la contestazione è durata poco grazie alla reazione del pubblico. Nel pomeriggio, a Udine si era svolta una manifestazione pro Palestina, segnalando il malcontento rispetto all’evento sportivo. Gli attacchi da parte di Tel Aviv hanno sollevato una dura reazione da parte del ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, che ha definito l’azione di Netanyahu come “inaccettabile”.

Per garantire la sicurezza durante la partita, le autorità hanno intensificato i controlli, con cecchini sul tetto dello stadio e misure simili a quelle di un’operazione antiterrorismo. Circa 48 ore prima della gara, sono state installate transenne e bloccate le strade d’accesso. Solo 30 tifosi israeliani sono stati ammessi all’interno dello stadio, indirizzati verso la tribuna centrale invece che nella curva sud, precedentemente prevista per loro.

Sul fronte sportivo, mentre la partita proseguiva, l’Italia stava conducendo con un punteggio di 2-0, grazie ai gol di Mateo Retegui al 41′ e Di Lorenzo al 54′. L’allenatore Luciano Spalletti, in un’intervista, ha commentato la situazione dicendo che ci sono “molti israeliani che non vogliono la guerra” e ha espresso la speranza di “convincere sempre qualcuno in più”, un messaggio che ha suscitato polemiche tra i tifosi e i media.

In sintesi, l’atmosfera al Bluenergy Stadium è stata contrassegnata da tensioni politiche, contestazioni durante l’inno, e significative misure di sicurezza, mentre sul campo l’Italia stava dominando la partita contro Israele.