Fischi da comprendere, ma critiche ingiuste

Paulo Fonseca affronta il malcontento dei tifosi del Milan dopo il pareggio per 0-0 contro la Juventus, dichiarando in conferenza stampa che è essenziale capire il momento e cercare di riunire i sostenitori attorno alla squadra, sottolineando che essi erano stati calorosi in precedenti occasioni. Fonseca ha analizzato la situazione, evidenziando la differenza di percezione legata al risultato, dove un pareggio contro la Juve potrebbe essere visto come un successo da altre squadre. Ha rimarcato che la squadra è in fase di lavoro e ottimista riguardo alla possibilità di ottenere buoni risultati nelle prossime quattro partite di Champions League.

Riguardo alla prossima sfida contro lo Slovan Bratislava, il tecnico ha ribadito l’importanza della motivazione in Champions, promettendo di affrontare l’incontro con la giusta mentalità e senza sottovalutare gli avversari. Si è parlato anche di possibili cambi nella formazione, date le molteplici partite ravvicinate. Fonseca ha espresso incertezze su presenze chiave come Leao, sottolineando che ciò avverrà solo dopo aver valutato il momento giusto. Inoltre, ha confermato che Calabria giocherà per coprire l’assenza di Emerson, che ha subito una distorsione alla caviglia, considerando questa un’opportunità per il giocatore di dimostrare il suo valore.

Infine, Fonseca ha reagito alle critiche riguardo all’identità e alla performance della squadra. Ha rispettato le opinioni divergenti, ma ha spiegato che non è giusto giudicare esclusivamente dai risultati attuali senza considerare il processo di crescita che la squadra sta attraversando. Ha ammesso che, sebbene il Milan potrebbe aver fatto meglio nei risultati di campionato, è importante guardare oltre e riconoscere i progressi fatti nel lungo periodo. Questa riflessione conclude il suo intervento, ponendo l’accento sulla necessità di un approccio equilibrato nella valutazione della squadra da parte degli osservatori e dei tifosi.