Fiscal drag Italia: compensato da lavoro e politiche fiscali

Il presidente di Unimpresa, Paolo Longobardi, sottolinea che senza le politiche per l’occupazione e le misure fiscali adottate dall’esecutivo, il drenaggio fiscale avrebbe danneggiato il Paese. Invece, il sistema ha assorbito uno shock eccezionale.

Secondo un rapporto del Centro studi di Unimpresa, tra il 2022 e il 2025 l’inflazione cumulata è stata compensata grazie agli interventi del governo sui redditi, pari a 31,2 miliardi di euro. Questo pacchetto di riforme fiscali e sostegni ha dato un contributo positivo di 3,9 punti percentuali alla crescita del reddito disponibile. Inoltre, stipendi più alti, maggiore occupazione e tasse inferiori hanno neutralizzato 19,6 miliardi di fiscal drag, con un saldo positivo finale di 11,7 miliardi. In media, per ogni euro sottratto dal fisco, alle famiglie ne sono rientrati 1,6.

Sul piano distributivo, il ceto medio ha tenuto e le disuguaglianze si sono ridotte, con i redditi più alti cresciuti meno di quelli medi e bassi. L’aumento delle retribuzioni e la dinamica positiva dell’occupazione hanno completato il quadro, compensando integralmente gli effetti negativi del drenaggio. Gli adeguamenti nominali dei redditi hanno contribuito per circa 11,8 punti percentuali, mentre la crescita reale legata al lavoro ha aggiunto circa 5,1 punti.

Longobardi conclude che l’inflazione non ha prodotto una frattura irreversibile. Il dato secondo cui per ogni euro drenato ne rientrano 1,6 alle famiglie racconta di un sistema che, sotto stress, ha saputo restituire più di quanto ha sottratto, attenuando le disuguaglianze.