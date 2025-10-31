Fiscal drag in Italia: le verità su inflazione e tasse

Il fiscal drag, nel linguaggio comune, si riferisce all’aumento dell’aliquota fiscale media che un contribuente affronta quando il proprio reddito cresce, anche se tale aumento è solo un compenso per l’inflazione. Tra il 2019 e il 2023, il fiscal drag su lavoratori dipendenti e pensionati ha comportato perdite per circa 12,2 miliardi. Tuttavia, queste perdite sono state ampiamente compensate dalle riforme fiscali introdotte dal 2020, il cui obiettivo principale era tutelare il potere d’acquisto in seguito all’aumento dei prezzi nel biennio successivo.

Una visione alternativa del tema considera le somme che lo Stato avrebbe dovuto restituire ai contribuenti se gli scaglioni dell’Irpef fossero stati adattati all’inflazione, stimando un fiscal drag complessivo di 17,2 miliardi. Estendendo il calcolo all’intera popolazione di contribuenti, si arriva a 25 miliardi, cifra richiesta dalla CGIL al governo. Tuttavia, la maggior parte di queste perdite è stata già compensata dalle riforme fiscali.

La CGIL sostiene che i lavoratori e i pensionati siano stati truffati tramite il fiscal drag, ma i dati mostrano che, dal 2019 al 2023, la pressione fiscale è rimasta sostanzialmente stabile, senza un aumento significativo delle aliquote. Infatti, i dati indicano che il reddito fiscale è diventato proporzionalmente simile a quello del passato, nonostante l’inflazione.

Le misure di contenimento fiscale adottate negli anni recenti, in particolare quelle riguardanti la riduzione dei contributi sociali, hanno sorretto il potere d’acquisto e minimizzato l’impatto del fiscal drag. Anche per il futuro, le proiezioni indicano che il fiscal drag è stato per lo più annullato dalle azioni recenti dei governi, ma la CGIL continua a chiedere un alleggerimento fiscale per i contribuenti a basso reddito.