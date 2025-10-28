17 C
Fisarmonie popolari: il concerto del Fadiesis a Pordenone

Da stranotizie
Il Festival Accordion Festival prosegue con il suo secondo appuntamento, che si svolgerà all’Oratorio Don Angelo Ciani della Parrocchia del Sacro Cuore a Pordenone. L’evento, intitolato “Fisarmonie popolari. Note transfrontaliere”, avrà come protagonista il Fadiesis Accordion Ensemble, un gruppo di giovani talentuosi fisarmonicisti provenienti dalla Scuola di Musica Fadiesis e dall’Accademia Fisarmonicistica Fancelli-Fadiesis. Sotto la direzione del Maestro Gianni Fassetta, l’Ensemble rappresenta una realtà unica nel territorio, formata da musicisti che condividono oltre dieci anni di esperienza e un forte legame di amicizia.

Il concerto si inserisce in un progetto già avviato con il FAI, una cooperativa che opera in Friuli Venezia Giulia e Veneto dal 1985, concentrandosi su temi come l’assistenza agli anziani, la disabilità e la salute mentale. L’evento presenterà un repertorio di “fisarmonie popolari”, attraversando generi e culture diverse, per esprimere un messaggio di solidarietà e umanità.

Durante la serata verranno eseguite musiche di autori come Brahms, Schubert, Morricone, Piazzolla, Tiersen, oltre a brani tradizionali. Gli ingressi sono gratuiti e per ulteriori informazioni è disponibile un contatto via email.

Il Fadiesis Accordion Ensemble, diretto dal Maestro Gianni Fassetta, è composto da ragazzi e ragazze tra i sedici e i venticinque anni che hanno intrapreso o completato gli studi di fisarmonica, ottenendo riconoscimenti in concorsi nazionali. Il repertorio spazia da trascrizioni barocche a composizioni contemporanee, includendo musica da film e tango.

