FIS Nordic Summer Festival in Val di Fiemme, prova olimpica

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha annunciato che, da giovedì a domenica, la Val di Fiemme ospiterà il FIS Nordic Summer Festival. Questo evento rappresenta un’importante occasione per testare i nuovi impianti sportivi del Trentino in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina.

Le infrastrutture sono pronte per un intenso programma di 18 gare, che coinvolgerà oltre 300 atleti provenienti da più di 20 nazioni. Le competizioni riguarderanno le tre discipline olimpiche: salto speciale, combinata nordica e skiroll. Le prove di salto e combinata si svolgeranno nel nuovo stadio di salto di Predazzo, recentemente inaugurato, mentre le gare di skiroll si terranno presso il centro di Ziano di Fiemme e saranno valide come finali di Coppa del Mondo FIS.

Il MIT sottolinea che questo evento non è solo una manifestazione sportiva, ma un’importante occasione per testare gli impianti, la logistica e l’organizzazione in condizioni di gara reale. Saranno valutati aspetti cruciali come la sicurezza, i servizi e il funzionamento complessivo delle strutture.

Il completamento delle opere permette non solo l’offerta di competizioni di alto livello, ma fornisce anche un’anteprima della macchina olimpica già operativa. Questa iniziativa conferma l’impegno del MIT e di SIMICO nel garantire impianti pronti e efficienti, in vista di Giochi indimenticabili.

