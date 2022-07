Mancano poche ore all’inizio della quarta edizione di First Playable, il più importante evento dedicato al business del gaming in Italia in programma presso gli Arsenali Repubblicani di Pisa fino al prossimo 8 luglio. Si inizia il 5 luglio alle 19:00 con la cerimonia degli Italian Video Game Awards. L’evento, fruibile in streaming attraverso il canale Twitch di First Playable, sarà condotto da Elle Osili-Wood e Aoife Wilson, host internazionali che annunceranno i vincitori delle cinque categorie: Best Italian Game, Best Innovation, Best Italian Debut Game, Outstanding Italian Company e Outstanding Individual Contribution. Dalle 9:30 alle 18:00 del 6 luglio, presso gli Arsenali Repubblicani di Pisa, si susseguiranno conferenze sui principali temi d’attualità del settore videoludico con ospiti internazionali. In serata ai Bagni di Pisa a San Giuliano Terme, si terrà il primo evento di networking, l’Italian Aperitivo, organizzato da IIDEA e Toscana Film Commission e Agenzia ICE. Giovedì e venerdì saranno le giornate dedicate al pitching e al coaching. Acer, 34BigThings e MixedBag sono gli sponsor di questa nuova edizione.