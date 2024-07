First Capital, il Net Asset Value è sceso a 72,5 milioni di euro al 30 giugno

– First Capital, holding di partecipazione finanziaria quotata su Euronext Growth Milan e specializzata in investimenti di Private Investments in Public Equity e di Private Equity, ha comunicato che il Net Asset Value NAV complessivo al 30 giugno 2024 si attesta a 72,5 milioni di euro di cui euro 2 milioni di pertinenza di terzi, corrispondente a 24,7 euro per azione in circolazione.

Al 30 giugno 2024 il NAV di First Capital ha registrato una variazione del -1,7% rispetto al 31 marzo 2024 e del -6,6% rispetto al 31 dicembre 2023, impattato dal calo del prezzo di Borsa di alcune partecipate strategiche che hanno influito sul valore complessivo del portafoglio investimenti.

Nel prospetto patrimoniale del NAV al 30 giugno 2024, gli assets sono pari a 98,8 milioni di euro, costituiti dal portafoglio investimenti, che ammonta a 79,8 milioni di euro, da liquidità e cash equivalents per 17,5 milioni di euro e da altre attività per 1,5 milioni di euro.

I debiti finanziari consolidati sono pari a 23,9 milioni di euro e si riferiscono principalmente al prestito obbligazionario convertibile “First Capital cv 2019-2026 3,75%” 17,6 milioni di euro e ai titoli di debito emessi da V.F. Adhesives S.r.l., il veicolo di investimento del gruppo che detiene la partecipazione nella collegata Industrie Chimiche Forestali 5 milioni di euro.