Firme invalide in Toscana, nuovo ricorso per la lista civica

L’ufficio centrale circoscrizionale del tribunale di Pistoia ha respinto il ricorso della lista civica “È ora” a favore di Alessandro Tomasi come candidato per il centrodestra alle Regionali in Toscana.

Si apprende che numerose firme, circa 900, sono state annullate a causa di un vizio di forma, riducendo il numero di firme valide al di sotto delle 700 necessarie per la presentazione della lista.

Ora, i promotori hanno 24 ore per presentare un secondo ricorso, questa volta all’ufficio centrale regionale. La decisione finale su questo secondo ricorso sarà comunicata entro le 48 ore successive alla sua presentazione.

