Firesprite al lavoro su un gioco next-gen per PlayStation

Lo studio Firesprite, parte del gruppo Sony, ha pubblicato un annuncio di lavoro per cercare un nuovo membro del team, coinvolto in un progetto di nuova generazione, che si prevede sia un gioco per PlayStation 6.

Firesprite, fondato da ex membri di Sony Studio Liverpool, ha già sviluppato diversi titoli noti, tra cui The Playroom e Horizon Call of the Mountain, quest’ultimo lanciato recentemente con PlayStation VR2. Sony ha acquisito Firesprite nel 2021, ma il team ha dovuto affrontare nel 2024 delle accuse riguardanti un ambiente di lavoro tossico, che l’azienda ha categoricamente negato.

Attualmente, Firesprite cerca un Principal Gameplay Animator per dare vita a un nuovo mondo di un’avventura narrativa di prossima generazione. L’annuncio evidenzia un gioco focalizzato sulla storia, caratterizzato da una trama oscura, ma non fornisce ulteriori dettagli. L’azienda intende stabilire nuovi standard nel gameplay delle avventure narrative utilizzando tecnologie avanzate.

Negli ultimi mesi, Firesprite ha cercato professionisti per un progetto descritto come “ambizioso e destinato a ridefinire il gioco di appartenenza”. In precedenti comunicazioni, non si parlava però esplicitamente di una nuova generazione di console, suggerendo che il progetto attuale potrebbe ora aver assunto una forma più concreta per un titolo next-gen destinato a PlayStation 6. Alcuni rumor indicano che il gioco possa essere conosciuto con il nome in codice Heartbreak e potrebbe essere il sequel di Until Dawn.

