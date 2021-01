Ha trovato nel cassonetto giallo della carta la prima edizione de’ “Il giorno della civetta” di Leonardo Sciascia con tanto di dedica autografata dello scrittore a un poeta siciliano che ha vissuto a Firenze. “Non sottovalutare mai il cassonetto della carta”: comincia con questa raccomandazione il post su Facebook di Lorenzo Zambini, consigliere in quota Pd della Città metropolitana di Firenze, ex candidato a sindaco di Sesto Fiorentino (sconfitto al secondo turno). “Un paio di anni fa trovai una scatola, piena di libri abbandonati per terra vicino al cassonetto nella strada in cui abito a Firenze. All’interno, messi alla rinfusa, un po’ di gialli, romanzi rosa e qualche vecchio volume, di questi ultimi ne presi qualcuno e li portai a casa”.

Succede che poi i libri si impilano sugli scaffali e di qualcuno ce ne dimentichiamo. E’ capitato così anche a lui, ma poi: “Ho letto del centenario della nascita di Leonardo Sciascia, lo scorso 8 gennaio – riprende Zambini – e per curiosità mi sono chiesto: vediamo un po’ quali romanzi ho di questo scrittore. Mi era venuta voglia di rileggerne qualcuno e sono andato a vedere nella libreria. Ad un certo punto mi è venuto in mano “Il giorno della civetta” con alcune sottolineature e note a margine del testo a lapis e ho capito subito che non era un libro mio. Mi è tornata in mente la scatola lasciata accanto al cassonetto”.

Ha controllato: edito da Einaudi, pubblicato nel 1961, aveva un paesaggio di Guttuso in copertina: “C’era una sovracopertina in acetato, così sono andato a vedere e ho scoperto che era proprio una prima edizione”. Ma le sorprese non finiscono lì: “In una delle prime pagine c’era anche una dedica scritta a penna: “A Peppino Zagarrio affettuosamente L. Sciascia” sono andato a controllare e la calligrafia è proprio quella dello scrittore siciliano. Zagarrio era un poeta e critico letterario agrigentino nato lo stesso anno di Sciascia, nel 1921. Nel 1949 Zagarrio si trasferisce a Firenze dove insegna italiano nei licei classici e ha uno studio proprio nella stessa via in cui adesso abito io. Il poeta muore nel 1994 e si vede che negli anni successivi qualcuno ha fatto pulizia nel suo studio… non saprei spiegarmi altrimenti”.