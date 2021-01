A 103 diventa bersaglio polemico per essersi vaccinato. Dopo aver ricevuto nei giorni scorsi il siero in una Rsa del Mugello, Basilio Pompei, per tutti ‘nonno Basilio’, su internet e social è stato oggetto di attacchi da parte degli haters. Per gli odiatori, come riporta La Nazione, Pompei, il più anziano vaccinato in Toscana, quella dose doveva lasciarla a qualcun altro perché è “inutile” vaccinare un 103enne.

Ma lui, ex macellaio di Pontassieve (Firenze) e personaggio molto noto nella zona che nel corso della sua lunga vita è stato uno dei tanti soldati italiani rastrellati e deportati dal Terzo Reich e rinchiuso per due anni in un campo polacco riuscendo a fare ritorno in patria solo al termine di un viaggio lungo e rocambolesco, dice: “Per me non fa nessuna differenza. A 103 anni di vaccini ne ho fatti di tutti i colori e questo non aveva niente di diverso dagli altri. Se poi qualcuno scrive o commenta, io non ho proprio nulla da dire”.