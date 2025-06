Firenze Rocks 2023: Guns N’ Roses aprono il festival!

Questa sera, 12 giugno, la Visarno Arena di Firenze ospiterà l’inaugurazione di Firenze Rocks con il concerto dei Guns N’ Roses. Dopo le recenti esibizioni al Circo Massimo di Roma nel luglio 2023 e nel 2018 a Firenze, la band torna come headliner del festival, che promette di animare la città con la sua energia.

L’apertura sarà affidata ai Falling in Reverse, noti per il loro carico di verve e provocazione, seguiti dai Rival Sons, una band californiana nominata ai Grammy, e da Dirty Honey, una delle realtà più promettenti del rock contemporaneo. A chiudere la serata saranno le The Warning, un gruppo messicano di hard rock che ha catturato l’attenzione internazionale.

La scaletta prevista per i Guns N’ Roses include classici come “Welcome to the Jungle,” “Sweet Child o’ Mine” e “Paradise City.” La line-up di oggi include anche orari specifici per le altre band: Dirty Honey alle 15:00, The Warning alle 16:00, Rival Sons alle 17:15, Falling in Reverse alle 18:45 e i Guns N’ Roses alle 20:45.

L’accesso alla Visarno Arena sarà possibile a partire dalle 14:00, con sei ingressi differenti, di cui ognuno è indicato sul biglietto. La lineup completa del festival includerà, il 13 giugno, gruppi come i Korn e i Public Enemy, e il 15 giugno i Green Day e i Weezer.

I biglietti sono ancora disponibili su TicketOne e VivaTicket. Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito ufficiale e i profili social dedicati al festival.

Elaborazione AI: RassegnaNotizie.it

Fonte: www.newsic.it