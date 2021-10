Visite non gradite, lettere, avance, regali costosissimi ma non richiesti. Ha patteggiato una pena a 4 mesi Giorgio Pinchiorri, 77 anni, sommelier di fama internazionale e titolare dell’Enoteca di via Ghibellina famosa in tutto il mondo per la selezione di vini di altissima qualità (3 stelle Michelin). Pinchiorri, assistito dagli avvocato Massimo Megli e Paolo Baracchino, era finito sotto inchiesta con l’accusa di stalking, dopo che la vittima, una donna di 35 anni ex dipendente dell’Enoteca, aveva denunciato continue intromissioni nella sua vita privata, Le indagini hanno accertato il crescendo di attenzioni non richieste, tali da spingere la vittima a cambiare abitudini e lavoro, e alla fine il celebre sommelier ha optato per il patteggiamento.