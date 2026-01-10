Firenze per la pace

A Firenze è stato presentato il documento “Firenze Città Operatrice di Pace”, sottoscritto da numerose associazioni e firmatari del mondo culturale, sociale e religioso. L’obiettivo è istituire una Consulta comunale permanente per la Pace, con lo scopo di rafforzare il ruolo della città come promotrice di diplomazia e diritto internazionale.

Il progetto è nato quando il Consiglio comunale ha approvato la delibera che dichiarava Firenze città operatrice di pace. Il documento richiama l’articolo 11 della Costituzione e il modello della ‘diplomazia delle città’ ispirato a Giorgio La Pira, e si concentra su temi come la difesa del diritto internazionale, il contrasto al riarmo e al commercio di armi, e l’impegno educativo e sociale per la pace.

L’idea è quella di creare un punto di riferimento per tutte le realtà pacifiste della città, un “Forum della Pace” che prenda iniziative concrete. Il documento è stato sottoscritto da centinaia di persone e decine di associazioni, e si prevede di organizzare un’assemblea per assumere iniziative concrete. L’obiettivo è rilanciare l’idea di Firenze come città operatrice di pace, in un momento in cui nel mondo si sta andando in una direzione diversa, con la legge del più forte che riprende il sopravvento sulle vie della diplomazia e dei trattati.