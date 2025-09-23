Firenze ospita il Lucy Festival tra teatro e tecnologia

Sei giorni di eventi dedicati al futuro del teatro contemporaneo si svolgeranno a Firenze, con un focus su tecnologia e innovazione. Il festival, intitolato “Lucy Festival. Linguaggi della scena technologically oriented”, avrà luogo dal 26 settembre al 1 ottobre al Teatro Cantiere Florida e in altri luoghi della città, organizzato dalla compagnia Sblocco5 e da Elsinor Centro di Produzione Teatrale, sotto la direzione artistica di Ivonne Capece e Micol Vighi, con il supporto della Fondazione CR Firenze.

Il programma inizia con “GenerAzioni Digitali. Corpi in dialogo tra memoria e futuro”, un workshop gratuito che si terrà dal 26 al 28 settembre al Circolo XXV Aprile. Questo laboratorio, guidato dal critico teatrale Renzo Francabandera, coinvolgerà i partecipanti in una performance collettiva utilizzando dispositivi indossabili.

Lunedì 29 settembre, alle 21.00, si presenterà “Todos los males”, un’opera audiovisiva di Anagoor. Questo lavoro, premiato alla Biennale Teatro, combina elementi multimediali con performance dal vivo. Martedì 30 settembre, il programma prevede due eventi al Cantiere Florida: alle 19.30 “Dux Pink” di Sblocco5, che esplora il ruolo delle donne nella storia, e alle 21.00 un talk intitolato “Gradi di libertà” sul rapporto tra uomo e macchina, con la partecipazione di esperti del settore.

Il festival si chiuderà mercoledì 1 ottobre con “Inside Me”, uno spettacolo di Sblocco5, e un incontro sui temi dell’audio-fiction contemporanea a cura della giornalista Ilaria Cecchinato e del critico Rodolfo Sacchettini.