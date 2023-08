Firenze, le colonne del Corridoio Vasariano imbrattate con scritte

Il sindaco Dario Nardella: “Useremo tutte le telecamere e gli strumenti disponibili per individuare questi individui spregevoli per punirli adeguatamente”

Imbrattate con scritte le colonne del Corridoio Vasariano a Firenze, la storica ‘passeggiata coperta’ voluta dalla famiglia Medici e ideata da Giorgio Vasari per unire gli Uffizi con Palazzo Pitti. Lettere dell’alfabeto, numeri e simboli, quasi a formare una sigla, sono state disegnate su sette colonne fronte Arno nottetempo, mentre altri scritte, quasi scarabocchi, sono una colonna interna.

Immediata la reazione del sindaco Dario Nardella, che, appena appresa la notizia delle scritte sulle colonne del Corridoio Vasariano, ha disposto accertamenti per individuare i responsabili. La direzione della Galleria degli Uffizi, avvisata dallo stesso Nardella, ha assicurato che interverrà rapidamente per cancellare le scritte.

“Stamattina ci siamo svegliati con questo vergognoso gesto vandalico sulle colonne del corridoio Vasariano. Abbiamo immediatamente avviato un’indagine con la polizia municipale – ha detto Nardella – Useremo tutte le telecamere e gli strumenti disponibili per individuare questi individui spregevoli per punirli adeguatamente. Abbiamo avvisato la Soprintendenza e abbiamo parlato con la direzione degli Uffizi che ringraziamo perché ci hanno assicurato che interverranno tempestivamente per la rimozione e la pulizia. Chi danneggia il patrimonio culturale commette un reato gravissimo”.

“Alia è mobilitata per fare tutti rilievi necessari e per eventuali esigenze di interventi”, ha aggiunto il sindaco.