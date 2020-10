Si presenta come un circolo “trasgressivo”, nei fatti è un posto di “scambisti” il Royal Club Privé di Firenze dove l’altra sera hanno fatto irruzione i poliziotti multando il proprietario per l’affollamento e perché all’interno non erano rispettate le disposizioni anti-covid: su distanziamento e mascherine. O meglio, se qualche mascherina c’era non era di quelle adatte per combattere il contagio da Covid.

Il circolo adesso resta chiuso per cinque giorni secondo le disposizioni del questore di Firenze Filippo Santelli e il titolare del club, un fiorentino di 75 anni, è stato multato con una sanzione di 400 euro.